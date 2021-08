O PSG conseguiu montar uma equipa estratosférica, com Leo Messi como joia da coroa e, agora, olha para a possibilidade de equilibrar os gastos com algumas vendas. O problema? É que há jogadores que, face aos contratos vantajosos que os ligam ao clube francês, não encaram com bons olhos a perspetiva de deixarem o Parque dos Príncipes.

Segundo o L'Équipe, há vários "encalhados" no plantel dos parisienses, alguns dos quais bem sonantes. Ora espreite.