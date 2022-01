De Pinto da Costa a Pedro Proença: as imagens do último adeus a Lima Pereira

O funeral de Lima Pereira, ex-jogador do FC Porto que faleceu no sábado, aos 69 anos, decorreu esta segunda-feira e, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, na Póvoa de Varzim, marcaram presença diversos representantes do emblema azul e branco, com Pinto da Costa à cabeça, e antigos companheiros de equipa do malogrado internacional português.

Além do presidente portista, também Vítor Baía e Luís Gonçalves, administradores da SAD, fizeram questão de estar no último adeus a Lima Pereira. Pedro Proença, presidente da Liga, também não faltou à ocasião.

Jaime Pacheco, André, Frasco, Bandeirinha, Fernando Gomes, Rui Barros e João Pinto partilharam o balneário com Lima Pereira e também foram à Póvoa, assim como André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto, e António Natal, coordenador da formação azul e branca.

Lima Pereira sagrou-se campeão europeu e mundial de clubes pelo FC Porto. Além dos dragões, representou Rio Ave, Varzim e Maia.