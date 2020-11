De FC Porto e Sporting a Liverpool e City: os craques que saíram do Rio Ave

António Silva Campos foi reeleito como presidente do Rio Ave e, na 13.ª temporada como líder do clube de Vila do Conde, traça objetivos ambiciosos.

Olhando para o passado, há que referir alguns dos produtos mais sonantes da equipa nortenha: os casos mais recentes são os de Taremi e Nuno Santos, que rumaram a FC Porto e Sporting, respetivamente, e permitiram encaixar cerca de 10 milhões de euros.

Contudo, há outros nomes de vulto na lista de craques saídos de Vila do Conde: basta referir os nomes de Fabinho, atualmente no Liverpool, ou de Ederson, dono das redes do Manchester City... Ora espreite na galeria.