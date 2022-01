Djokovic chegou ao aeroporto da cidade de Melbourne na quarta-feira à noite com uma isenção médica que lhe permitiria defender o seu título no Open da Austrália, mas os funcionários de controlo fronteiriço revogaram o seu visto quando o tenista não conseguiu justificar a autorização e detiveram-no durante várias horas. Sérvio foi encaminhado para um hotel e a onda de apoio fez-se sentir no exterior do mesmo.

Também em Belgrado, Sérvia, centenas de pessoas juntaram-se para apoiarem o tenista.