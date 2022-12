Um conjunto de crianças ucranianas, a quem a invasão da Ucrânia pela Rússia - em fevereiro de 2022 - obrigou a deixar o país, encontrou refúgio em Portugal. Este sábado o Centro "Ukrainian Kids" do Porto visitou o Museu FC Porto e ainda o Estádio do Dragão. Mais tarde, a convite do basquetebolista Vlad Voytso assistiram ao jogo da equipa do FC Porto, no Dragão Arena.