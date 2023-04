Thierry Neuville e Esapekka Lappi, companheiros de equipa na Hyundai, vão participar no Rali da Croácia com carros decorados de forma a homenager Craig Breen, piloto que representava a Hyundai e faleceu na semana passada, com 33 anos, durante um teste para esta prova. Outras marcas, como a Ford e a Toyota, também decidiram homenagear o irlandês.

Veja as imagens.