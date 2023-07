Conhecida a data de inauguração da Cidade Desportiva do Braga. Veja aqui

O Braga anunciou esta quinta-feira que a inauguração da Cidade Desportiva do clube está agendada para 4 de setembro, a partir das 17h00, num evento que vai incluir uma cerimónia a realizar no novo pavilhão e cujo acesso, devido aos limites de lotação do espaço, será feito mediante convite.

O complexo desportivo ocupa uma área superior a 30 hectares, juntando o Centro de Formação do Futebol a uma Arena Multidesportiva, novas instalações do futebol profissional, um edifício residencial, um edíficio administrativo e de atendimento aos sócios e um mini-estádio, com capacidade para 2500 espetadores, que ainda se encontra em fase de construção.

A obra também contempla um novo museu que será concluído em 2024, prevendo-se que constitua um espaço interpretativo da história da região do Minho, da cidade de Braga e do clube.

Confira as imagens da nova Cidade Desportiva do Braga.