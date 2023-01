A Associação Portuguesa de Desportos, clube de São Paulo, no Brasil, tem fortes ligações a Portugal, visto ter sido fundado, em 1920, por elementos da comunidade portuguesa radicados na capital paulista. As cores do emblema, e do equipamento, são o verde e o vermelho, como a bandeira lusa.

E agora, a Portuguesa apresentou o terceiro equipamento para a época de 2023, que é inspirado no Galo de Barcelos, um dos símbolos de Portugal.