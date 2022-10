João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, anunciou que utilização de priotecnia passará a ser crime e caso seja comprovada a sua utilização no exterior dos estádios, os adeptos podem ser proibidos de entrar nos recintos. Perante a revelação desta sexta-feira, as claques do Sporting aproveitaram a receção ao Casa Pia para demonstrar o seu desagrado.