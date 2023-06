O Chaves, da I Liga, apresentou esta sexta-feira os três equipamentos que vai vestir na próxima época.

Do trio, a principal mudança está na terceira camisola, adornada com tons psicadélicos e o símbolo a dourado, ao passo que o principal mantém as habituais cores vermelha e azul e o secundário é branco, com tons de azul nas faixas laterais e na gola.

Confira nas imagens acima.