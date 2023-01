O Papa Francisco recebeu uma camisola do Benfica autografada e com dedicatória personalizada dos seus compatriotas argentinos Otamendi e Enzo Fernández. O presente foi entregue no decurso de uma audiência de Nuno Monteiro, impulsionador do projeto "100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente", na quarta-feira, no Vaticano, no âmbito da promoção da "Arte dos Chocalheiros".

O Sumo Pontífice é fã de futebol e adepto do San Lorenzo, da Argentina.