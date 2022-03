Bruno Fernandes cumpriu promessa e a alegria de Henrique diz tudo. Veja as imagens

Henrique Queirós, jovem adepto da Sanjoanense e fã de Bruno Fernandes, viveu uma quinta-feira mágica no Estádio do Dragão. A passar por um período delicado, depois da morte do pai - a mãe também já tinha falecido -, Henrique tem no futebol uma paixão e assistiu de perto ao encontro do play-off de acesso ao Mundial entre Portugal e Turquia.

O clube de São João da Madeira divulgou na quarta-feira um vídeo nas redes sociais, com o momento em que Henrique ficou a saber estaria no estádio, com bilhetes fornecidos pela FPF, tendo então o jovem referido que festejo gostaria de ver o médio do Manchester United fazer. Além de lhe pedir a camisola.

"A camisola está prometida. E espero poder fazer o tal festejo para ti também", reagiu Bruno Fernandes ao vídeo publicado. Promessa feita, promessa cumprida. Henrique e Bruno Fernandes encontrar-se no final do jogo e o jovem sanjoanense levou para casa a camisola do médio da Seleção Nacional.