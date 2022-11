Aos 79 minutos, Neymar foi substituído por Antony, devido a lesão. O avançado brasileiro sofreu uma lesão no tornozelo direito - que ficou muito inchado, como se vê na fotogaleria - e não segurou as lágrimas quando estava já no banco de suplentes.

O Brasil venceu a Sérvia por 2-0, na primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022.