Brasil foi eliminado do Mundial'2022 e a internet não perdoa: veja os memes

A Croácia qualificou-se para as meias-finais do Mundial de 2022, ao vencer sensacionalmente o pentacampeão Brasil por 4-2 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no primeiro encontro dos quartos de final.

Em Al Rayyan, Neymar adiantou os brasileiros, aos 105+1 minutos, igualando os 77 golos do "rei" Pelé, mas, com um tento de Bruno Petkovic, aos 117, os croatas forçaram os penáltis, nos quais os europeus marcaram todos e os sul-americanos falharam dois.

Nas meias-finais, a Croácia, semi-finalista em 1998 e finalista em 2018, vai defrontar, na terça-feira, em Lusail, pelas 19:00 (em Lisboa), o vencedor do embate entre a Argentina e os Países Baixos, que se defrontam ainda hoje.