António Salvador liderou a comitiva do Braga que esta quarta-feira visitou a ala de pediatria do Hospital de Braga. A comitiva englobava ainda o treinador Artur Jorge; e os jogadores Tiago Sá, Iuri Medeiros, Vitinha, Dolores Silva (futebol feminino), Tiago Brito e Tiago Sousa, ambos do futsal.