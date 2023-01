Bola da final da Taça da Liga é "única e especial": ora veja

A Liga de Clubes divulgou este sábado a "bola única e especial" - criada numa iniciativa que junta a Fundação do Futebol - Liga Portugal e a Liga Portuguesa Contra o Cancro - que será utilizada na final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, a partir das 19h45.

A bola do último jogo da competição terá "desenhos muito especiais", realizados por crianças d'os Resistentes, projeto que "promove atividades desportivas em oncologia pediátrica, permitindo fortalecer a autoestima das crianças e adolescentes e criar momentos de convívio entre as crianças e as suas famílias, que a convite da Fundação do Futebol fizeram desenhos que representassem a importância do futebol na sua recuperação, que foram posteriormente estampados nos seis gomos brancos da bola da final", pode ler-se no site da Liga.

"O objetivo é transmitir uma mensagem de esperança e força para estas crianças e jovens que diariamente enfrentam os maiores desafios, nos seus tratamentos e na sua reabilitação", lê-se ainda.