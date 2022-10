"Boicote ao Catar'2022": a tarja exibida pelos adeptos do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund recebeu e goleou o Estugarda por 5-0, este sábado, mas o jogo ficou também marcado por um acontecimento fora das quatro linhas. Os adeptos da equipa da casa exibiram uma tarja em protesto com a realização do Campeonato do Mundo no Catar.

"Boicote ao Catar'2022", lia-se. O Mundial inicia a 20 de novembro e termina a 18 de dezembro.

Sobre o jogo, nota para a titularidade de Raphael Guerreiro e de Tiago Tomás. O lateral-esquerdo do Dortmund saiu aos 80 minutos, o avançado do Estugarda foi substituído aos 62'.