À semelhança do que aconteceu em 2022, o Bétis lançou uma camisola em poliéster 100 por cento reciclado, que será utilizada no "jogo pela sustentabilidade", frente ao Espanhol, na 29.ª jornada de La Liga, no fim de semana de 14 a 16 de abril.

O clube pretende sensibilizar e mobilizar a sociedade na luta contra as alterações climáticas através de 35 ações que serão levadas a cabo tanto no jogo da Liga espanhola como nos jogos das outras modalidades. Todas as equipas jogarão com um equipamento especial feito de material reciclado.