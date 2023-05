O Benfica divulgou este sábado, dia em que festejou a conquista do 38.ª título de campeão, o equipamento principal para a época 2023/24, comemorativo dos 120 anos de história do clube. Veja as imagens na galeria acima.

Leia também Benfica Benfica campeão: reações, vídeos e imagens Benfica conquistou este sábado o 38.º título de campeão, depois de vencer em casa o Santa Clara.