Benfica prepara o jogo com o Famalicão: veja as imagens da sessão

O plantel do Benfica começou a preparar a receção ao Famalicão, jogo da ronda 31 do campeonato marcado para as 18h00 de sábado.

