O guarda-redes Trubin e o avançado Arthur Cabral, os mais recentes reforços anunciados pelo Benfica, foram as novidades do treino do Benfica deste sábado, a dois dias da estreia do campeão nacional na I Liga 2023/24, em casa do Boavista.

