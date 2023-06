O Real Madrid anunciou esta quarta-feira a contratação de Jude Bellingham, que assinou por seis temporadas no Santiago Bernabéu, até 2029, deixando 103 milhões fixos nos cofres do Dortmund.

Com o negócio a incluir 30% em variáveis (cerca de 31 ME) dependentes de desempenhos desportivos dos merengues e do médio, Bellingham poderá vir a custar quase 135 milhões, valor que o tornaria no jogador inglês mais caro da história.

Confira o top-10 nas imagens acima.