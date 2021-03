O Rio Ave mostrou este sábado o resultado final das obras de remodelação ao balneário da equipa no Estádio dos Arcos, feitas em pouco mais de uma semana, e revelou que vários jogadores ficaram surpreendidos com as novas instalações. "Um sonho concretizado no coração rioavista", assinalam os vila-condenses em nota publicada no site do clube. Veja as imagens.