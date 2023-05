Autógrafos, fotografias e abraços: as imagens da chegada de João Almeida

Uma centena de pessoas esteve no Aeroporto Humberto Delgado, na manhã desta segundea-feira, para receber João Almeida, ciclista da UAE Emirates. O corredor, terceiro classificado no Giro, foi recebido com uma enorme ovação em Lisboa, depois do voo de Roma para a capital portuguesa. Vários fãs juntaram se nas chegadas do aeroporto, valorizando-se o regresso de Portugal a um pódio de uma Grande Volta. Cartazes de apoio e também bigodes a rigor, para homenagear o estilo do jovem de A dos Francos durante a Volta a Itália, marcaram a manhã.

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, e Artur Lopes, membro do comité diretor da UCI, esperaram pelo corredor luso junto à família do atleta, também rodeada de fãs no aeroporto.