As receitas astronómicas dos craques no Instagram: Ronaldo é líder absoluto

A Aphrodite, empresa internacional de retalho de vestuário, levou a cabo um estudo sobre os valores que os craques do futebol encaixam através das redes sociais, no caso o Instagram.

As variáveis consideradas para calcular a receita de cada jogador foram o número de seguidores, o valor pago por publicação e a frequência das mesmas.

A conclusão? A maioria dos jogadores no "top-10" encaixa mais dinheiro com as redes sociais do que através do contrato com os clubes. Não acredita? Então veja.

(Nota: os números apresentados no estudo denotam diferenças avultadas em relação aos valores revelados em semelhante altura em 2020, pelo que a estimativa feita pela Aphrodite possa apresentar algum empolamento)

Notícia atualizada às 15h36