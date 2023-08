As primeiras imagens do Papa Francisco em Portugal

O Papa Francisco, que aterrou hoje em Lisboa às 09:43 para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foi recebido no aeroporto pelo Presidente da República, com quem esteve reunido cerca de 12 minutos longe dos olhares dos jornalistas.

O avião que transportou o Papa Francisco e a sua comitiva aterrou em Lisboa às 09:43, vindo de Roma, depois de ter entrado às 09:12 em espaço aéreo português, onde foi escoltado por dois caças F-16 até chegar à base de Figo Maduro, onde aterrou 17 minutos antes do previsto.

Do avião, do qual saiu já depois das 10:00 e à entrada do qual tinha uma passadeira vermelha estendida, ao hangar da base, o Papa fez o percurso de cadeira de rodas, sempre acompanhado de Marcelo Rebelo de Sousa, com quem esteve reunido durante um curto período de tempo longe dos olhares dos jornalistas que estavam a assistir à chegada.

Durante o percurso, Francisco mostrou-se sorridente, apesar de antes de entrar no hangar ter começado a chover.

Na receção oficial ao Papa estava, além de Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Estava, também, o presidente da Fundação JMJ, Américo Aguiar, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, e o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

Como boas-vindas, o Papa Francisco recebeu das mãos de duas crianças de sete anos, a Margarida e o José, ambos filhos de militares, um ramo de rosas brancas.

Depois desta receção oficial segue-se, agora, uma cerimónia de boas-vindas na entrada principal do Palácio de Belém onde, às 11:15, o Papa faz uma visita de cortesia ao Presidente da República.

Segue-se um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém.

À tarde, às 16:30, Francisco tem um encontro com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, seguindo-se, 15 minutos depois, outro com o primeiro-ministro, António Costa, ambos na Nunciatura Apostólica.

O último ponto do primeiro dia da deslocação do Papa a Portugal é a oração da tarde (Vésperas), a que vai presidir, e que junta bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas a agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos, a começar às 17:30.

A deslocação a Portugal é a 42.ª viagem apostólica fora de Itália do Papa, eleito em março de 2013.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa na JMJ que começou na terça-feira e termina no domingo.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.