As possíveis escolhas de Amorim e uma grande dúvida frente ao V. Guimarães

Para o onze frente ao V. Guimarães, com início às 21h15, a maior dúvida é a lateral esquerda. Rúben Vinagre foi titular na Taça da Liga com o Famalicão e na Taça de Portugal com Os Belenenses, mas ficou de fora dos últimos dois encontros da Liga e dos embates com Dortmund e Besiktas, fora. Nesses, Matheus Reis mostrou fiabilidade defensiva, o que indica que o brasileiro deverá ser titular e contra os turcos na quarta-feira.

A dúvida, no entanto, é se Amorim arrisca utilizar o canhoto como titular hoje, ciente de que os vitorianos são uma equipa extremamente perigosa pelos corredores laterais, ou se opta por guardá-lo no banco para o lançá-lo durante a segunda parte, esperando, nessa altura, estar em vantagem. Esse plano de jogo, recorde-se, foi utilizado ainda esta semana diante do Famalicão, quando os minhotos começaram a acercar-se da baliza verde e branca à procura do empate. Nuno Santos é a terceira e mais arrojada opção.

O extremo que leva quatro golos, tem sido usado como ala quando os jogos apertam e nunca como uma solução para o onze nessa posição. Além disso, pode ser utilizado mais à frente, numa ótica de gestão de Pedro Gonçalves e Sarabia durante o embate com o V. Guimarães.