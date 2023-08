O Arsenal-Nottingham Forest, da primeira jornada da Premier League, deveria ter iniciado às 12h30 deste sábado, mas começou mais tarde. O motivo prende-se com o sistema eletrónico de bilhética que permite aos adeptos entrarem no estádio.

Os torniquetes não estava a funcionar corretamente e, por isso, a entrada foi muito demorada, fazendo com que milhares de adeptos ainda estivessem no exterior do Emirates Stadium à hora do início do duelo, que começou às 13h00.