As imagens da assistência a Rui Patrício após o choque violento

O Wolves-Liverpool foi interrompido já perto do final do jogo para Rui Patrício ser assistido, após um choque violento com um companheiro de equipa - Coady - no lance do golo anulado ao Liverpool, aos 86 minutos.

O jogo foi interrompido para o guarda-redes português, deitado no relvado, ser assistido pela equipa médica. A realização do jogo não transmitiu qualquer imagem., apenas quando, 14 minutos depois do choque, o guarda-redes foi evacuado de maca para fora do relvado.

Rui Patrício chocou com o joelho de um colega na cabeça e segundo a televisão inglesa necessitou de receber oxigénio.