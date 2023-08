As imagens de Otávio no último dia no Olival e ainda autógrafos de Marcano e Taremi

Otávio está de saída do FC Porto com destino ao Al Nassr, como O JOGO noticiou esta manhã, e já não trabalhou com os restantes companheiros de equipa. O médio deslocou-se ao centro de treinos portista, assim como Pinto da Costa e Luís Gonçalves, mas apenas para recolher os pertences e despedir-se de todos.

De resto, a saída do Olival, testemunhada pelo nosso jornal, aconteceu muito antes dos companheiros. O internacional português deu de caras com adeptos, alguns deles tristes pela partida do 25 para a Arábia Saudita. Apesar de alguns pedidos de autógrafos, Otávio saiu com pressa do centro de treinos, cerca de meia-hora antes da grande maioria dos colegas de equipa.

O "Baixinho" não foi, por isso, convocado para o encontro com o Farense. Pepê é o mais forte candidato a ocupar o lugar.