Dani Alves foi transferido esta segunda-feira do centro prisional de Brians 1 para o de Brians 2, por "questões de segurança". A alteração prende-se, de acordo com o jornal espanhol "La Vanguardia", com "a necessidade das autoridades prisionais garantirem tanto a privacidade de um prisioneiro extremamente popular como a sua segurança".

O "La Vanguardia" acrescenta que "a prisão Brians 2, que detém na sua maioria prisioneiros condenados, mas também alguns detidos em prisão preventiva, como Alves, tem celas individuais com chuveiros".