Os minutos finais do "quente" PSG-Marselha (0-1) ficaram marcados por uma grande confusão entre os jogadores das duas equipas no relvado, que resultou nas expulsões de cinco jogadores: três do PSG - Neymar, Kurzawa e Paredes - e dois do Olympique - Benedetto e Amavi. Veja as imagens dos momentos de tensão.