Com a ausência de Digo Jota, o selecionador Fernando Santos contou com 23 jogadores, os quais trabalharam sem limitações nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, na manhã desta sexta-feira, realizando exercícios de aquecimento com bola, os tradicionais meinhos. A Seleção Portuguesa joga com o Catar no sábado, às 20h15, em encontro particular.