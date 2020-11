Jiménez foi assistido pelas equipas médicas e evacuado do campo de maca, sendo transportado para um hospital.

Na sequência de um pontapé de canto no ataque do Arsenal, o avançado Jiménez e o defesa David Luiz - ambos com passado no Benfica - chocaram com violência, caindo de imediato no relvado.

O lance ocorreu aos cinco minutos e o jogo foi retomado 10 minutos depois, após Jiménez ter sido assistido pelas equipas médicas e evacuado do campo de maca, sendo transportado para um hospital.