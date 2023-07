As fotografias oficiais das "Navegadoras" para o Mundial de futebol feminino

A Seleção Nacional de futebol feminino vai disputar, pela primeira vez, o Campeonato do Mundo. Na fase final da nona edição do certame intercontinental - que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto -, a formação orientada por Francisco Neto está inserida no Grupo E, onde defrontará os Países Baixos, vice-campeões mundiais (23 de julho, em Dunedin), o Vietname (27 de julho, em Hamilton) e os Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019 (1 de agosto, em Auckland).