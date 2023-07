António Silva é o terceiro central mais caro do mundo

António Silva volta a estar em destaque na lista de defesas centrais mais valiosos do mundo. Já no ano passado, o jovem português tinha integrado a lista compilada pelo CIES - Observatório do Futebol e volta a fazê-lo na edição deste ano, mantendo a terceira posição.

Na nova atualização feita na quinta-feira, o central benfiquista é avaliado em 95 milhões de euros, mais 5,5 milhões do que no ano passado, quando em junho lhe foi atribuído um valor de 89, 5 milhões de euros. A época consistente, tendo sido aposta de Roger Schmidt na equipa campeã nacional, as exibições na Liga dos Campeões e ainda a participação no Mundial"2022 no Catar com a Seleção Nacional, garantiram-lhe uma maior valorização em relação aos números do ano passado.

O ranking é liderado por Josko Gvardiol, defesa croata que atuou pelo Leipzig, mas que está a caminho do Manchester City, com 111 milhões de euros, e por Éder Militão, ex-FC Porto, com um valor de 108 milhões de euros.

Destaque ainda para o outro português na lista, Rúben Dias, que ocupa o quarto lugar. O defesa do Manchester City, campeão europeu, está avaliado em 87 milhões de euros. Ronald Araújo (Barcelona), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhães (Arsenal), Konaté (Liverpool) e Akanji (Manchester City) completam a lista.