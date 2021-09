André Silva de volta: o onze de Portugal para o jogo com o Azerbaijão

Portugal defronta esta terça-feira o Azerbaijão, em Baku, em jogo de qualificação para o Mundial'2022 do Catar agendado para as 17h00.

André Silva está de regresso à titularidade na Seleção Nacional, algo que já não acontecia, em jogos oficiais, desde o passado dia 24 de março, altura em que defrontou o Azerbaijão, em Turim, no estádio da Juventus. O agora avançado do Leipzig não marcou, mas ajudou Portugal a vencer, por 1-0, em jogo a contar para a primeira jornada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

Esta terça-feira, dia em que completa a 115º internacionalização em todas as seleções, a 45º pela Seleção A, André Silva, de 25 anos, vai ocupar o lugar no ataque, sucedendo a Cristiano Ronaldo, que cumpre castigo, devido a acumulação de cartões amarelos nesta fase da prova.

Pepe e Palhinha estavam em dúvida para o jogo de hoje, mas treinaram ontem, em Baku, no palco do jogo, e estão de volta à titularidade, depois de terem descansado com o Catar

Já com 49 golos em todas as seleções - 17 na equipa principal -, André Silva surge moralizado pelo golo que marcou no jogo particular com o Catar, realizado sábado, na Hungria. O avançado foi uma das muitas novidades nesse teste, num onze completamente renovado em relação ao jogo com a República da Irlanda, realizado três dias antes, no Algarve.

Para evitar o desgaste da equipa, Fernando Santos deu oportunidade a todos os jogadores que não alinharam com os irlandeses - a exceção foi Diogo Costa, que ficou no banco -, mas hoje deve voltar a apostar no mesmo. Pepe e João Palhinha, dois jogadores que estavam em dúvida, devido a pequenos problemas físicos, já treinaram na sessão de ontem, em Baku, no palco do jogo de hoje, e estão prontos a reassumir a titularidade.

Além de André Silva, que rende Cristiano Ronaldo, não será de estranhar se Fernando Santos mexer no meio-campo. Se Bernardo Silva jogar na direita, João Mário ou Otávio espreitam a titularidade

O onze de Portugal para o encontro desta terça-feira pode ter mais uma novidade, além da entrada de André Silva. Titular com a República da Irlanda, Rafa pode começar no banco. O avançado do Benfica foi titular no Algarve, mas teve pouca influência no jogo da equipa a acabou substituído por André Silva ao intervalo.

Esta terça-feira, caso Fernando Santos opte por deixá-lo no banco, Bernardo Silva poderá voltar à ala direita, depois de ter jogado no meio com os irlandeses, o que permitirá a entrada de João Moutinho.