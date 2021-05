No domingo, centenas de adeptos do Manchester United protestaram contra a atual gestão do clube, levada a cabo pelos irmãos Glazer, proprietários do clube, e as manifestações incluíram uma invasão ao estádio de Old Trafford.

Houve também registo de confrontos com a polícia nas ruas de Manchester. Veja as primeiras páginas dos jornais ingleses desta segunda-feira, com natural destaque para os incidentes que levaram ao adiamento do jogo entre o United e o Liverpool.