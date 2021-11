A pouco mais de um minuto do final do dérbi, o jogo teve de ser interrompido devido a desacatos entre adeptos do Benfica e do Sporting, o que obrigou à intervenção das forças policiais presentes nas instalações.

O Sporting assumiu a liderança isolada da fase regular do campeonato nacional de futsal ao vencer o Benfica, por 5-2, em jogo da nona jornada.