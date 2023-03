O treino desta manhã do Rio Ave ficou marcado pela visita de cerca de 80 alunos do quinto ano do Colégio de Amorim, que tiveram a oportunidade de assistir aos exercícios dos jogadores e de participar numa palestra conjunta do nutricionista do clube, Elton Gonçalves, assim como do capitão Vítor Gomes.

Após o final do treino, os jovens alunos puderam ainda conhecer os jogadores da equipa, não faltando sorrisos numa manhã de muitas "selfies" e autógrafos.