Aletas, forquilha, asas laterais e quedas: imagens dos testes do MotoGP em Portimão

A Ducati dominou o primeiro de dois dias de testes de pré-temporada do Mundial de MotoGP em Portimão, com Miguel Oliveira (Aprilia) a terminar na sexta posição, a pouco mais de meio segundo do melhor tempo.

A Aprilia testou novas aletas (pequenas asas) montadas na forquilha dianteira (suspensão) e no braço oscilante (peça que liga o quadro à roda traseira), de forma a conseguir maior efeito solo e mais aderência.

O dia ficou marcado por algumas quedas, sendo a mais grave a do italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), durante a tarde (já tinha sofrido uma queda aparatosa de manhã).

O piloto transalpino foi transportado ao hospital para exames complementares de diagnóstico.

A Yamaha testou novas asas laterais enquanto a Honda, com o espanhol Marc Márquez, experimentou um novo quadro e também novas asas. Márquez, que já foi oito vezes campeão mundial, terminou o dia na 19.ª posição e com uma queda sofrida à tarde.