Adeus a Messi e Sergio Ramos e festa do título: veja como o PSG fechou a época

O campeão francês PSG, com Danilo Pereira e Vitinha a titulares e Renato Sanches a suplente utilizado, fechou este sábado a última jornada da Ligue 1 com uma derrota em casa por 2-3 frente ao Clermont, no último jogo de Lionel Messi e Sergio Ramos com a camisola parisiense.

O PSG termina desta forma a temporada com a conquista da Ligue 1, atingida na jornada passada, tendo fechado o campeonato com 85 pontos, mais um do que o Lens (segundo, com 84). Já o Clermont ficou-se pelo oitavo lugar, com 59.

Após a partida, as famílias dos jogadores, com claro foco para o astro argentino e o central espanhol, juntaram-se a eles na hora da despedida, que antecedeu a festa da conquista do título francês.

Nota ainda para as várias mensagens de apoio na direção de Sergio Rico, guarda-redes do PSG que continua hospitalizado em estava grave após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda quando montava a cavalo.

Veja como o PSG fechou a época nas imagens acima.