Adeptos esperaram pelo Vilaverdense para festejar subida inédita à II Liga

O Vilaverdense garantiu este domingo uma promoção inédita à II Liga, após vencer por 1-0 em casa da B SAD, que desceu à Liga 3, na segunda mão do play-off de acesso ao segundo escalão.

Depois do empate a uma bola registado no primeiro jogo, em Braga, os minhotos ganharam vantagem no play-off, em Rio Maior, com um golo do defesa João Batista, aos 22 minutos, que acabou por ser decisivo para a subida à Liga SABSEG na próxima época.

Depois de a festa ter começado em Rio Maior, vários adeptos aguardaram pela chegada da equipa em Vila Verde, já de noite, para dar-lhe uma receção calorosa.

Veja as imagens.