Abel Ruiz, avançado do Braga, faz parte do onze das maiores promessas do futebol espanhol, o "Once de Oro" [Onze de Ouro], atribuído pelo portal "Futbol Draft". De salientar que o portal, mais concretamente um Comité Técnico especializado, do qual faz parte Luis de la Fuente (selecionador da formação sub-21 de Espanha), define ainda os onzes de Prata e de Bronze.

O nome do emblema minhoto figura entre estrelas como Pedri e Ansu Fati, por exemplo.