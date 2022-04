Luís Mendonça, ciclista da Glassdrive-Q8, venceu este domingo a terceira etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, com início e fim em Vila Nova de Paiva, ao longo de 137 quilómetros. Mendonça mantém o segundo lugar da geral, a 19 segundos do colega Rafael Reis, ficando tudo para decidir esta segunda-feira, entre Celorico de Basto e Paredes.