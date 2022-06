Revelação nas redes sociais do Benfica da camisola do equipamento principal 2022/23. Em destaque um pormenor: uma imagem da ponte 25 de Abril no topo da parte traseira da camisola. Recorde-se que essa é a ponte que o Benfica utiliza nas viagens entre o centro de treinos, no Seixal, o Estádio da Luz, em Lisboa.