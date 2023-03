O Observatório do Futebol (CIES) divulgou, esta quinta-feira, uma lista com o valor total dos plantéis dos principais clubes do mundo. Foram considerados os jogadores que compõem os plantéis atuais, os que estão emprestados a outros clubes e ainda os futebolistas sobre os quais os clubes detêm direitos de transferência.

O Benfica tem o plantel mais valioso em Portugal.

Confira a lista acima.