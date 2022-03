A Macedónia do Norte surpreendeu o mundo do futebol ao bater a Itália (1-0) na meia-final do play-off de acesso ao Mundial'2022 e os macedónios saíram à rua para festejar o triunfo. Veja as imagens das comemorações na capital do país, Skopje.

Na terça-feira, a partir das 19h45, Portugal recebe a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão, na final do play-off.