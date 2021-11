Cerca de três centenas de motociclistas acompanharam Miguel Oliveira entre o santuário do Cristo Rei, em Almada, e Portimão, onde o piloto da KTM vai disputar o Grande Prémio do Algarve de MotoGP. Tendo obtido recentemente a licença de condução de motociclos, o piloto fez questão de cumprir todas as regras de trânsito, com a caravana a ser acompanhada por António Maio, capitão da GNR que foi seis vezes campeão nacional de enduro. A ação, inédita, deixou muitas imagens para a história.