Cristiano Ronaldo e a família vivem, nos primeiros tempos em Riade, no hotel Four Seasons. O avançado do Al Nassr paga, segundo o jornal espanhol Marca, 280 mil euros por mês pelo espaço - são dois andares e 17 quartos.

Mais tarde, o jogador português deverá mudar-se para um condomínio de luxo em Al Muhammadiyah, um dos bairros mais ricos de Riade.